В Самаре отправили под арест на 15 суток мужчину за долг по алиментам

В областной столице отец двух дочерей был арестован на 15 суток за уклонение от выполнения родительских обязанностей. Об этом сообщила региональное ГУ ФССП.
Стало известно, что мужчина не только не выполнял никаких обязательств, но и не оплачивал назначенные алименты. В итоге нерадивый родитель накопил 700 тысяч рублей долга перед своими дочерьми.
В итоге мужчину заключили под арест на 15 суток. Если после этого он не одумается, его могут привлечь к уголовной ответственности.
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