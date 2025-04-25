В Наманганской области воспитательница детсада обожгла ребёнку ногу и не оказала необходимую помощь

Вернувшись за дочерью, мать заметила полученные травмы. После обращения к врачам стало ясно, что ребёнку не была своевременно оказана медицинская помощь, что, безусловно, ухудшило ситуацию. На этой почве между матерью ребёнка и женщиной, присматривавшей за малышкой, возник серьёзный конфликт.