В Наманганской области воспитательница детсада обожгла ребёнку ногу и не оказала необходимую помощь

Подробности инцидента раскрыли в областном Управлении дошкольного и школьного образования.
Как выяснилось, в махалле «Бог» Папского района местная жительница открыла незаконный семейный детский сад, не имея на то ни лицензии, ни официальной регистрации.
Согласно данным детского омбудсмена, 23 апреля 31-летняя жительница Папского района оставила свою малолетнюю дочь (девочка родилась в ноябре 2023 года) в этом самовольно организованном учреждении. Здесь и произошёл несчастный случай: на ребёнка был пролит кипяток, что привело к ожогу ноги.
Вернувшись за дочерью, мать заметила полученные травмы. После обращения к врачам стало ясно, что ребёнку не была своевременно оказана медицинская помощь, что, безусловно, ухудшило ситуацию. На этой почве между матерью ребёнка и женщиной, присматривавшей за малышкой, возник серьёзный конфликт.
Властями деятельность незаконного детского сада была немедленно прекращена. Все материалы по данному инциденту переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям организаторов.
На данный момент по факту получения ожогов ребёнком проводится доследственная проверка.