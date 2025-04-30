Полицейские Самарской области поймали мужчину из федерального розыска в Сызрани

Злоумышленник пытался убежать от правоохранителей, но его в итоге задержали и доставили в отдел. Подробностями поделились представители регионального главка.
Подозрительного прохожего на улице Московской в Сызрани заметили лейтенант Дмитрий Терехин и сержант Алина Арапова. Тот попробовал скрыться. Завязалась непродолжительная погоня.
Мужчину поймали и выяснили, что он находится в федеральном розыске. Проходит по уголовному делу по факту кражи с причинением значительного ущерба. Его завели в Казани. Позже злоумышленника передали коллегам.
На днях писали, что с самарца взыскали 100 тыс. рублей за похищение 4 тыс. с чужой карты.
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