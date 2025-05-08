Пакистан заявил об уничтожении 25 индийских беспилотников

На брифинге гендиректор ISPR Ахмед Шариф Чаудхри рассказал о конкретных местах, где сбили 12 индийских дронов: Лахор, Атток, Гуджранвала, Чаквал, Равалпинди и Бахавалпур в Пенджабе, а также Миано в Суккуре, Чхор в Умеркоте и близ Карачи в Синде. По его словам, при ударе одного из дронов погиб мирный житель, еще один получил ранения.