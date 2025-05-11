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В Башкирии утонули два человека

В Башкирии извлекли из воды двоих утонувших мужчин, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Источник: Freepik

Один мужчина утонул в реке Белой около деревни Сосновка Белорецкого района. Его личность устанавливается.

Второй погибший, 35-летний мужчина, утонул на озере Курбалы-Куль около Салавата. По предварительным данным, он приехал на озеро порыбачить.