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Нижегородский ребенок, пострадавший в ходе истерики, скончался

Умер трехлетний мальчик из поселка Ильиногорск Нижегородской области, который попал в больницу с тяжелым ушибом головы и внутренними гематомами.

СУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело.

Напомним, истерика ребенка последовала на просьбу матери прекратить активные игры и беготню по дому. По словам женщины, она находилась в смежной комнате, когда после громкого плача и криков внезапно наступила тишина. После этого она обнаружила сына, лежащего без сознания в коридоре.

Мальчик был экстренно доставлен в реанимацию на машине скорой помощи. Однако, спасти малыша врачам не удалось.

По факту случившегося проводится проверка следственными органами.