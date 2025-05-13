Нижегородский ребенок, пострадавший в ходе истерики, скончался

Напомним, истерика ребенка последовала на просьбу матери прекратить активные игры и беготню по дому. По словам женщины, она находилась в смежной комнате, когда после громкого плача и криков внезапно наступила тишина. После этого она обнаружила сына, лежащего без сознания в коридоре.