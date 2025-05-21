Куклы вуду, таинственные ритуалы с птицами и змеями: Мошенники выманили у жителя Молдовы почти 300 тысяч леев, обещая вернуть любовь

В то же время оперативники установили, что женщина находится под уголовным преследованием за совершение нескольких аналогичных преступлений и была приговорена к 7 годам лишения свободы. Она находилась в национальном розыске и скрывалась от сотрудников правоохранительных органов в одной из столичных квартир.