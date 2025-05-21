Куклы вуду, таинственные ритуалы с птицами и змеями: Мошенники выманили у жителя Молдовы почти 300 тысяч леев, обещая вернуть любовь

Находящаяся в розыске 42-летняя женщина вместе со своим 41-летним мужем и 18-летним сыном задержаны полицией Молдовы за мошенничество в форме оказания псевдоритуальных услуг, сообщает пресс-служба ГИП.
Потерпевший, житель Сынжерейского района, обратился к сотрудникам полиции после того, как понял, что его обманули, злоупотребив доверием, и незаконно лишили крупной суммы денег.
По данным следствия, подозреваемые вымогали у жертвы финансовые средства на общую сумму 293 000 леев. Взамен они обещали ему, что благодаря определенным ритуалам и заклинаниям он сможет вернуть любовь женщины.
Чтобы добиться большего доверия задержанные прибегали к некоторым опасным и сомнительным практикам (в том числе с использованием рептилий, птиц и т. д.).
В то же время оперативники установили, что женщина находится под уголовным преследованием за совершение нескольких аналогичных преступлений и была приговорена к 7 годам лишения свободы. Она находилась в национальном розыске и скрывалась от сотрудников правоохранительных органов в одной из столичных квартир.