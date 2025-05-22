В актовом зале красносулинской школы обвалился потолок

На этом участке в здании повреждены две секции потолка. Инцидент связывают с протечкой кровли во время недавнего ливня.
«Ремонт кровли производился в 2022 году, а в ходе текущего обследования повреждений не выявлено», — пишет источник.
Администрация района уже подготовила проектно-сметную документацию на капремонт всей школы. Сейчас власти определяют источник финансирования.
В здании также занимались ученики начальной школы № 2. Праздник Последнего звонка пройдет для них не в актовом зале, а в рекреации на третьем этаже в этом же здании.