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В актовом зале красносулинской школы обвалился потолок

Ростовская область, 22 мая 2025. DON24.RU. В Красном Сулине в школе № 8 обвалился потолок. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

На этом участке в здании повреждены две секции потолка. Инцидент связывают с протечкой кровли во время недавнего ливня.

«Ремонт кровли производился в 2022 году, а в ходе текущего обследования повреждений не выявлено», — пишет источник.

Администрация района уже подготовила проектно-сметную документацию на капремонт всей школы. Сейчас власти определяют источник финансирования.

В здании также занимались ученики начальной школы № 2. Праздник Последнего звонка пройдет для них не в актовом зале, а в рекреации на третьем этаже в этом же здании.