Baza: Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Елец

В результате массированных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Елец Липецкой области в нем загорелся завод. Всех сотрудников эвакуировали, но, по предварительным данным, четыре человека пострадали. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщила Baza.