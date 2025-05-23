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Baza: Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Елец

В результате массированных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Елец Липецкой области в нем загорелся завод. Всех сотрудников эвакуировали, но, по предварительным данным, четыре человека пострадали. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщила Baza.

В результате массированных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Елец Липецкой области в нем загорелся завод. Всех сотрудников эвакуировали, но, по предварительным данным, четыре человека пострадали. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщила Baza.

— Местные жители сообщают, что слышали более 10 взрывов в небе, и делятся видео отражения системой ПВО атаки беспилотников на город, — передает Telegram-канал.

О ликвидации беспилотников над Ельцом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он посоветовал горожанам отойти от окон домов. Также глава региона допустил временное ограничение работы мобильного интернета в регионе и объяснил проблемы с доступом в Сеть необходимостью повышения эффективности защиты от вражеских дронов.

В тот же день губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил об отражении 15-й атаки ВСУ над регионом. Кроме того, за прошедшие двое суток российские войска ликвидировали 37 беспилотников противника над Тульской областью.