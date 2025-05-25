В КНДР арестованы три человека после аварии при спуске эсминца

«Юридический орган на основе данных, подтверждённых группой по расследованию, для юридического расследования взял под арест виновных главного инженера Чхончжинской судостроительной верфи Кан Чон Чхора, начальника цеха общего монтажа корпуса Хан Гён Хака и заместителя директора по административным делам Ким Ён Хака», — пишет ЦТАК.
Сообщается, что новых повреждений на корабле не выявлено, и группа восстановления продолжает работу на месте происшествия.
Напомним, что в ходе официальной церемонии спуска на воду нового эсминца КНДР произошла авария. Инцидент произошел в присутствии Ким Чен Ына. Лидер Северной Кореи отдал приказ о срочном ремонте судна, чтобы успеть к партийному собранию в июне.