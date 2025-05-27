ВСУ потеряли важную трассу в Сумской области

«После отхода ВСУ из населенного пункта Беловоды противник потерял контроль над одной из дорог, напрямую соединяющей этот участок фронта с Сумами», — рассказал собеседник агентства РИА Новости. По его словам, именно эта трасса активно использовалась украинской стороной для переброски личного состава и грузов из города Сумы.