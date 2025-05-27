В Самаре прокуратура запросила для участников ОПГ «Индейцы» от 9 до 24 лет колонии

Также гособвинитель предложил суду на первые шесть лет из назначенного срока отправить в тюрьму основателя ОПГ Сергея Коптелова и его заместителя Артема Быкова. Для бывшего начальника криминальной милиции Игоря Шевяхова, который, по версии следствия, также состоял в организованной преступной группе «Индейцы», прокуратура, помимо заключения в колонии, запросила наказание в виде трехлетнего запрета занимать должности в силовых структурах и лишения специального звания «подполковник полиции».