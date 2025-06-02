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Россиянина осудили за попытку изнасилования дочери в день смерти жены

Суд вынес обвинительный приговор россиянину, который пытался изнасиловать свою девятилетнюю дочь в день смерти ее матери.

Суд вынес обвинительный приговор россиянину, который пытался изнасиловать свою девятилетнюю дочь в день смерти ее матери.

Трагический инцидент произошел в 2024 году. После смерти матери, вызванной злоупотреблением алкоголем в семье, пьяный отец попытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери.

Девочка смогла отбиться и сообщила о произошедшем родственникам, которые обратились в полицию. Несмотря на отрицание вины мужчина, ранее судимым за другие преступления, суд приговорил его к девяти годам лишения свободы, передает aif.ru.

16 мая сотрудники силовых структур задержали мужчину, который совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки возле дома на Энергетической улице в Москве.