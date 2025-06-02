Россиянина осудили за попытку изнасилования дочери в день смерти жены

Суд вынес обвинительный приговор россиянину, который пытался изнасиловать свою девятилетнюю дочь в день смерти ее матери.
Трагический инцидент произошел в 2024 году. После смерти матери, вызванной злоупотреблением алкоголем в семье, пьяный отец попытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери.
Девочка смогла отбиться и сообщила о произошедшем родственникам, которые обратились в полицию. Несмотря на отрицание вины мужчина, ранее судимым за другие преступления, суд приговорил его к девяти годам лишения свободы, передает aif.ru.
16 мая сотрудники силовых структур задержали мужчину, который совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки возле дома на Энергетической улице в Москве.