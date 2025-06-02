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Спасатели нашли пропавших под Миассом велосипедистов

Семейная пара отправилась за город на велопрогулку, но заблудилась в пути. Об этом рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Источник: Аргументы и факты

Накануне, 1 июня, супруги из Миасса поехали к Французской горке, но до места назначения так и не добрались, так как потерялись. Уже вечером путники позвонили в экстренные службы и рассказали о случившемся. Вызов поступил в Миасский отряд областной ПСС.

Оказалось, что пара потерялась в лесу где-то между двумя хребтами — Малым Талковским и Малым Уральским. В разговоре с велосипедистами оперативный дежурный рассказал им, как на телефоне определить координаты.

Сотрудники чрезвычайного ведомства в соответствии с полученными координатами начали поиск заблудившихся от ближайшего к лесу населенного пункта, поселка Северные печи. Пара нашлась между Малым Талковским хребтом и Малым Уральским. В сопровождении спасателей они выбрались из лесного массива. Известно, что медицинская помощь супругам не потребовалась.

Ранее по теме: В Миассе подросток застрял на острове посреди пруда.