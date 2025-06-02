Спасатели нашли пропавших под Миассом велосипедистов

Накануне, 1 июня, супруги из Миасса поехали к Французской горке, но до места назначения так и не добрались, так как потерялись. Уже вечером путники позвонили в экстренные службы и рассказали о случившемся. Вызов поступил в Миасский отряд областной ПСС.