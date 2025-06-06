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В Сети опубликовали видео попадания БПЛА в жилой дом в Энгельсе

В Энгельсе обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на жилой дом в жилом комплексе «Облака».

В Энгельсе обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на жилой дом в жилом комплексе «Облака».

По предварительным данным, на одном из этажей началось возгорание, повреждено несколько окон и остекление, передает Telegram-канал Shot.

Позже Telegram-канал «Радар по всей России» опубликовал видеозапись момента прилета БПЛА в ЖК.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Жители Саратова и Энгельса в пятницу, 6 июня, сообщили о взрывах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО). По предварительной информации, было сбито несколько воздушных целей.