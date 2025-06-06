Трехлетняя девочка получила серьезные ожоги в Кричеве после игры с зажигалкой

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Трехлетний ребенок был госпитализирован в Кричеве с серьезными ожогами после игры с газовой зажигалкой, сообщили в пятницу в Следственном комитете Беларуси.
По информации СК, несчастный случай произошел с девочкой днем 6 мая, когда она находилась с матерью в своем доме. Женщина на непродолжительное время отлучилась на улицу, а ее дочь смотрела телевизор.
«Девочка вышла на кухню и, воспользовавшись стулом, достала электрозажигалку из шкафчика. Баловство с прибором привело к тому, что из-за возникшей искры синтетическая майка на девочке загорелась», — сказали в СК.
В комитете также уточнили, что в настоящее время пострадавшая находится в больнице, медики ее состояние оценивают как средней степени тяжести.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства травмирования ребенка будет устанавливать райотдел СК в ходе проверки.
В ведомстве призвали взрослых максимально контролировать досуг детей, а особое внимание уделять малышам, так как они в силу возраста не могут осознавать опасность, которая может подстерегать их дома либо на улице.