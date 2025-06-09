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Уроженец Шелехова погиб в зоне СВО

Даниил Муравьев работал в Дирекции по литейному производству.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Шелехова Даниил Муравьев погиб в зоне специальной военной операции. Парень работал в Дирекции по литейному заводу. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутского алюминиевого завода.

— Даниил навсегда останется в нашей памяти как человек, преданный своему делу, с высоким чувством долга и мужества. Приносим искренние соболезнования родным и коллегам, — говорится в сообщении завода.

Прощание с героем прошло 3 июня в храме апостолов Петра и Павла.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутске 41-летний водитель погиб из-за выезда другого автомобиля на встречную полосу.