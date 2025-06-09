Уроженец Шелехова погиб в зоне СВО

Житель Шелехова Даниил Муравьев погиб в зоне специальной военной операции. Парень работал в Дирекции по литейному заводу. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутского алюминиевого завода.
— Даниил навсегда останется в нашей памяти как человек, преданный своему делу, с высоким чувством долга и мужества. Приносим искренние соболезнования родным и коллегам, — говорится в сообщении завода.
Прощание с героем прошло 3 июня в храме апостолов Петра и Павла.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутске 41-летний водитель погиб из-за выезда другого автомобиля на встречную полосу.