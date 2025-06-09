Самолет до Египта вернулся в Шереметьево, пассажиры ждут вылета с ночи

Рейс UJ 616 авиакомпании AlMasria до Шарм-эль-Шейха с вылетом в 00:20 мск 9 июня вернулся в Шереметьево и до сих пор не выполнен. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. По информации портала TourDom.ru, самолет приземлился в аэропорту спустя час после взлета. В соцсетях появились сообщения со ссылкой на пассажиров, согласно которым причиной могла быть техническая неисправность.