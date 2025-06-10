В Самаре сотрудники ФСБ задержали 3 организаторов канала незаконной миграции

Горожане действовали с февраля 2024-го по 2025 год. Подробностями поделились представители ведомства.
Самарцы «работали» по предварительному сговору. Организовали канал нелегальной миграции для выходцев из Средней Азии. С гостями из-за рубежа заключили фиктивные «гражданско-правовые договоры».
Так растягивали сроки пребывания в России. По факту иностранцы не работали, по адресам регистрации их не появлялись. Находились в стране бесконтрольно. Позже о сомнительной схеме узнали правоохранители.
На местных завели уголовное дело. Стражи порядка продолжают выяснять детали произошедшего. А недавно самарский Облсуд оставил в силе приговор троим тольяттинцам за организацию незаконной миграции.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.