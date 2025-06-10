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В Самаре сотрудники ФСБ задержали 3 организаторов канала незаконной миграции

Горожане действовали с февраля 2024-го по 2025 год.

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Горожане действовали с февраля 2024-го по 2025 год. Подробностями поделились представители ведомства.

Самарцы «работали» по предварительному сговору. Организовали канал нелегальной миграции для выходцев из Средней Азии. С гостями из-за рубежа заключили фиктивные «гражданско-правовые договоры».

Так растягивали сроки пребывания в России. По факту иностранцы не работали, по адресам регистрации их не появлялись. Находились в стране бесконтрольно. Позже о сомнительной схеме узнали правоохранители.

На местных завели уголовное дело. Стражи порядка продолжают выяснять детали произошедшего. А недавно самарский Облсуд оставил в силе приговор троим тольяттинцам за организацию незаконной миграции.

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