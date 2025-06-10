В Башкирии от отравления химикатами скончался молодой танцор

«Видимо, ветер разнес вещества, и растения вокруг оказались отравлены. Несколько дней Азамат чувствовал себя плохо, у него поднималась температура. Его срочно госпитализировали. Врачи до последнего боролись за его жизнь. Две недели он был в коме, но организм не выдержал», — прокомментировал певец.