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В Башкирии от отравления химикатами скончался молодой танцор

За его жизнь боролись врачи.

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Источник: Телеграм-канал Ришата Тухватуллина

В Башкирии после двух недель, проведенных в коме, скончался молодой танцор Азамат Загиров. Трагическую новость в своих соцсетях сообщил певец Ришат Тухватуллин, в чьей группе танцевал артист.

По его словам, Азамат поехал домой в Бураево, где помогал родным в огороде. Там он собирал траву свербигу и попробовал ее. Но он не знал, что это поле недавно обработали от химикатов.

«Видимо, ветер разнес вещества, и растения вокруг оказались отравлены. Несколько дней Азамат чувствовал себя плохо, у него поднималась температура. Его срочно госпитализировали. Врачи до последнего боролись за его жизнь. Две недели он был в коме, но организм не выдержал», — прокомментировал певец.

У мужчины начались серьезные осложнения и стали отказывать жизненно важные органы. Сегодня, 9 июня, его не стало.