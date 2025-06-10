В Башкирии от отравления химикатами скончался молодой танцор

В Башкирии после двух недель, проведенных в коме, скончался молодой танцор Азамат Загиров. Трагическую новость в своих соцсетях сообщил певец Ришат Тухватуллин, в чьей группе танцевал артист.
По его словам, Азамат поехал домой в Бураево, где помогал родным в огороде. Там он собирал траву свербигу и попробовал ее. Но он не знал, что это поле недавно обработали от химикатов.
«Видимо, ветер разнес вещества, и растения вокруг оказались отравлены. Несколько дней Азамат чувствовал себя плохо, у него поднималась температура. Его срочно госпитализировали. Врачи до последнего боролись за его жизнь. Две недели он был в коме, но организм не выдержал», — прокомментировал певец.
У мужчины начались серьезные осложнения и стали отказывать жизненно важные органы. Сегодня, 9 июня, его не стало.