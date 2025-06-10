В Новосибирске адвокат Зырянова раскрыл подробности уголовного дела о коррупции

Адвокат главы Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова Роман Кандауров рассказал КП-Новосибирск подробности пятого эпизода, в котором обвиняют его подзащитного.
Так, по версии следствия предприниматели Муслимовы дали взятку в виде оплаты проведения Первенства Мира по универсальному бою в Новосибирске в сентябре 2023 года, организатором которого выступило АО «Корпорация развития Новосибирской области». В дальнейшем, благодаря такому покровительству, удалось заключить договоры между АО УК «ПЛП» и ООО «Техстрой-НСК», контролируемый Муслимовыми.
— Муслимовы действительно финансировали спортивное мероприятие, но их добровольные пожертвования пошли на пользу жителям Новосибирска, а не лично Зырянову. Формулировка «за общее покровительство» выглядит абсурдно, так как Муслимовы не связаны службой с Зыряновым, и он даже не знаком с ними, что сами бизнесмены подтверждают. Заключение контрактов с АО УК «ПЛП» находится в компетенции Александра Гоманова, который также не подчинен моему клиенту. Зырянов не оказывает влияния на заключение договоров между этими компаниями, — заявил в разговоре с КП-Новосибирск адвокат Роман Кандауров.
Напомним, первое уголовное дело о взятке в отношении Зырянова возбудили в начале июня прошлого года. По версии следствия, в начале 2024 года он и руководитель «Промышленно-логистического парка» Александр Гоманов получили от двух предпринимателей услуги на сумму более 9,5 миллионов.
Как уточнил источник КП-Новосибирск, Александр Зырянов получил взятку в размере 3 миллионов от подрядной организации за проведение строительно-монтажных работ с УК «Промышленно-логистический парк», которую контролирует Корпорация развития Новосибирской области. Сумма контракта составляет 18,5 миллионов. Всего ему вменяют пять эпизодов о получении взятки.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что глава Корпорации развития Новосибирской области Зырянов не смог выйти из СИЗО. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.