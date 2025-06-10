В Новосибирске адвокат Зырянова раскрыл подробности уголовного дела о коррупции

— Муслимовы действительно финансировали спортивное мероприятие, но их добровольные пожертвования пошли на пользу жителям Новосибирска, а не лично Зырянову. Формулировка «за общее покровительство» выглядит абсурдно, так как Муслимовы не связаны службой с Зыряновым, и он даже не знаком с ними, что сами бизнесмены подтверждают. Заключение контрактов с АО УК «ПЛП» находится в компетенции Александра Гоманова, который также не подчинен моему клиенту. Зырянов не оказывает влияния на заключение договоров между этими компаниями, — заявил в разговоре с КП-Новосибирск адвокат Роман Кандауров.