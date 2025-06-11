Объяснено, зачем аферисты звонят россиянам под видом соцопросов

Наибольшую угрозу представляют комбинированные атаки, где синтетический голос синхронизируется с поддельным изображением или видео. Например, мошенники создают фальшивый аккаунт в мессенджере или социальной сети, после чего рассылают видеодипфейки и сгенерированные голосовые сообщения. Подобные методы способны ввести в заблуждение даже технически подкованных людей. Впрочем, реализация таких схем пока сопряжена со значительными сложностями, отметила Дешкина.