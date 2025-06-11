Объяснено, зачем аферисты звонят россиянам под видом соцопросов

Мошенники начали осуществлять звонки россиянам, маскируясь под представителей исследовательских институтов и социологических служб, чтобы получить образцы голоса для последующего создания поддельных аудиозаписей.
Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель директора по компании-создателя продуктов и решений в области распознавания лиц и объектов, дополненной и виртуальной реальности Татьяна Дешкина.
«Мошенники могут представляться сотрудниками различных исследовательских организаций и центров социологических исследований, чтобы записать голос человека и в будущем клонировать его для создания дипфейка. Главная задача злоумышленников — удержать пользователя на линии как можно дольше», — пояснил эксперт.
Специалист уточнила, что для клонирования голоса требуется аудиодорожка продолжительностью не менее 20 секунд с вариациями интонаций и отсутствием фоновых помех. Качество синтетического голоса напрямую зависит от длительности исходной записи.
Затем преступники искусственно придают записи естественное звучание для обхода систем защиты — накладывают эффекты плохой связи и фоновые шумы, такие как гул транспорта или сторонние разговоры. Разработчики антифрод-систем учитывают эти манипуляции при создании детекторов дипфейков и непрерывно совершенствуют алгоритмы для выявления новых методов подделки, дополнила эксперт.
Наибольшую угрозу представляют комбинированные атаки, где синтетический голос синхронизируется с поддельным изображением или видео. Например, мошенники создают фальшивый аккаунт в мессенджере или социальной сети, после чего рассылают видеодипфейки и сгенерированные голосовые сообщения. Подобные методы способны ввести в заблуждение даже технически подкованных людей. Впрочем, реализация таких схем пока сопряжена со значительными сложностями, отметила Дешкина.
Для защиты рекомендуется использовать сервисы определения номера. Эксперт советует воздерживаться от передачи конфиденциальных сведений или персональных данных, какую бы организацию ни представлял звонящий — в подавляющем большинстве случаев эта информация не является необходимой.
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