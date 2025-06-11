В ходе украинской атаки на Курскую область ранили троих детей

Трое несовершеннолетних получили травмы в результате налета украинского беспилотного летательного аппарата на Курскую область. БПЛА совершил атаку на населенный пункт Марьино в Рыльском районе, о чем сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
Согласно его данным, у семилетней девочки — минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное поражение лица и ушиб правого коленного сустава. У девятилетнего мальчика зафиксированы повреждения ноги и мизинца на правой руке, у тринадцатилетнего подростка — ушибы мягких тканей нижних конечностей.
Все пострадавшие госпитализированы в областную клиническую больницу Курска. Их состояние оценивается как стабильное.
Вследствие атаки также пострадало остекление Марьинского дома культуры, разрушено помещение спортзала, повреждены три жилые квартиры и оконные конструкции санатория «Марьино». Разрушены оконные стекла в одном частном домовладении и здании начальной школы.
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Фото: Лилия Шарловская.