В ходе украинской атаки на Курскую область ранили троих детей

Согласно его данным, у семилетней девочки — минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное поражение лица и ушиб правого коленного сустава. У девятилетнего мальчика зафиксированы повреждения ноги и мизинца на правой руке, у тринадцатилетнего подростка — ушибы мягких тканей нижних конечностей.