Эксперт: застрявшие в ОАЭ туристы постепенно возвращаются в Самару

Из-за обострения ситуации между Израилем и Ираном российские авиакомпании временно приостановили рейсы в ОАЭ.
Воздушное пространство над страной закрыли, и сотни самарцев оказались застрявшими в аэропортах — их обратные рейсы отменили.
Однако уже к 17 июня ситуация начала стабилизироваться. Как рассказала директор самарского турагентства «Лайф-Тревел» Анна Минакова, некоторые авиаперевозчики начали постепенно возобновлять перелёты.
Первый самолёт с пассажирами из Самары благополучно приземлился в аэропорту Курумоч — правда, после почти двухсуточной задержки. Об этом сообщает 63.ру.
В ближайшие дни ожидается, что остальные пассажиры тоже смогут вернуться домой. Пока нет информации о новых длительных перебоях в авиасообщении.
Сложная ситуация затронула не только тех, кто уже находился в ОАЭ. Многие, кто планировал лететь на отдых, также были вынуждены менять планы.
Однако, как отметила Анна Минакова, сейчас таких туристов отправляют другими авиакомпаниями с пересадками.
По данным Ассоциации туроператоров России, всего в минувшие выходные около двух тысяч россиян не смогли вылететь из ОАЭ по причине закрытия воздушного пространства.
Напомним, это уже не первый случай, когда жители Самарской области остаются в аэропорту дольше, чем планировали.
В апреле подобная ситуация произошла с отдыхающими в Египте — их рейс домой задержали почти на 11 часов.
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