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Эксперт: застрявшие в ОАЭ туристы постепенно возвращаются в Самару

Из-за обострения ситуации между Израилем и Ираном российские авиакомпании временно приостановили рейсы в ОАЭ.

Из-за обострения ситуации между Израилем и Ираном российские авиакомпании временно приостановили рейсы в ОАЭ.

Воздушное пространство над страной закрыли, и сотни самарцев оказались застрявшими в аэропортах — их обратные рейсы отменили.

Однако уже к 17 июня ситуация начала стабилизироваться. Как рассказала директор самарского турагентства «Лайф-Тревел» Анна Минакова, некоторые авиаперевозчики начали постепенно возобновлять перелёты.

Первый самолёт с пассажирами из Самары благополучно приземлился в аэропорту Курумоч — правда, после почти двухсуточной задержки. Об этом сообщает 63.ру.

В ближайшие дни ожидается, что остальные пассажиры тоже смогут вернуться домой. Пока нет информации о новых длительных перебоях в авиасообщении.

Сложная ситуация затронула не только тех, кто уже находился в ОАЭ. Многие, кто планировал лететь на отдых, также были вынуждены менять планы.

Однако, как отметила Анна Минакова, сейчас таких туристов отправляют другими авиакомпаниями с пересадками.

По данным Ассоциации туроператоров России, всего в минувшие выходные около двух тысяч россиян не смогли вылететь из ОАЭ по причине закрытия воздушного пространства.

Напомним, это уже не первый случай, когда жители Самарской области остаются в аэропорту дольше, чем планировали.

В апреле подобная ситуация произошла с отдыхающими в Египте — их рейс домой задержали почти на 11 часов.

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