«Нарисовал древнеегипетский символ». Милиция задержала мужчину, который осквернил часовню-усыпальницу под Новогрудком

Житель Новогрудка пойдет под суд за осквернение святых мест, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Фигурантом уголовного дела стал 38-летний горожанин. В деревне Мотча мужчина осквернил часовню-усыпальницу «Заборских». Как выяснили правоохранители, фигурант, убедившись, что никто за ним не наблюдает, нанес древнеегипетский символ на здании усыпальницы. Также он сделал рисунок на купели святого источника.
— Своими действиями фигурант причинил материальный ущерб Новогрудской епархии в размере 1300 белорусских рублей, — прокомментировали в УВД.
Задержанному инкриминируют осквернение сооружений и порчу имущества. Ему грозит до 2 лет заключения.
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