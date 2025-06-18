«Нарисовал древнеегипетский символ». Милиция задержала мужчину, который осквернил часовню-усыпальницу под Новогрудком

Фигурантом уголовного дела стал 38-летний горожанин. В деревне Мотча мужчина осквернил часовню-усыпальницу «Заборских». Как выяснили правоохранители, фигурант, убедившись, что никто за ним не наблюдает, нанес древнеегипетский символ на здании усыпальницы. Также он сделал рисунок на купели святого источника.