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«Нарисовал древнеегипетский символ». Милиция задержала мужчину, который осквернил часовню-усыпальницу под Новогрудком

Житель Новогрудка может сесть в тюрьму за нарисованный им египетский символ.

Источник: Комсомольская правда

Житель Новогрудка пойдет под суд за осквернение святых мест, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Фигурантом уголовного дела стал 38-летний горожанин. В деревне Мотча мужчина осквернил часовню-усыпальницу «Заборских». Как выяснили правоохранители, фигурант, убедившись, что никто за ним не наблюдает, нанес древнеегипетский символ на здании усыпальницы. Также он сделал рисунок на купели святого источника.

— Своими действиями фигурант причинил материальный ущерб Новогрудской епархии в размере 1300 белорусских рублей, — прокомментировали в УВД.

Задержанному инкриминируют осквернение сооружений и порчу имущества. Ему грозит до 2 лет заключения.

Еще милиция задержала ювелира, который украл золота на 50 тысяч рублей в Витебске.

Тем временем рецидивистов из Барановичей задержали за дерзкое ограбление в Слониме: «Катались на велосипедах и следили за домом».

А Нацбанк назвал непопулярные кольца и браслеты в Беларуси.