Налоговики предупредили казахстанцев об опасности

«В этой связи, рекомендуем проявлять бдительность, не доверять недостоверным рассылкам, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять денежные средства, проверять достоверность полученных сообщений», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что рассылка из информационных систем КГД, налогоплательщикам на электронные почты, WhatsApp* и Telegram от имени руководства КГД МФ РК не осуществляются.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.