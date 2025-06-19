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Налоговики предупредили казахстанцев об опасности

Комитет госдоходов МФ РК 19 июня сообщил, что интернет-мошенники активно начали рассылать сообщения от их имени, сообщает Zakon.kz.

«В этой связи, рекомендуем проявлять бдительность, не доверять недостоверным рассылкам, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять денежные средства, проверять достоверность полученных сообщений», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что рассылка из информационных систем КГД, налогоплательщикам на электронные почты, WhatsApp* и Telegram от имени руководства КГД МФ РК не осуществляются.

* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.