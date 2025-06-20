Суд Хабаровска арестовал местную жительницу за избиение 6-летней дочери

В Хабаровске суд арестовал 38-летнюю жительницу Краснофлотского района за систематические избиения 6-летней дочери, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Установлено, что женщина с мая по июнь текущего года регулярно наносила ребенку телесные повреждения. Сейчас девочка изъята и помещена в специализированное учреждение, она находится в безопасности.
— Женщине предъявлено обвинение в истязании (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). По ходатайству органов следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Прокуратура Краснофлотского района проводит проверку, во время которой будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и условиям воспитания и проживания ребенка.
Напомним, ранее хабаровчанка была приговорена к условному наказанию за гибель на пожаре 5-летней дочери, оставленной одной дома.