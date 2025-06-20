В Риме нашли мёртвыми омичку и её 11-месячную дочь

Анастасия познакомилась с американцем на Мальте, где он представился кинопродюсером. В июне 2024 года у них родилась дочь. За несколько дней до трагедии мужчину видели в Риме вместе с женщиной и ребёнком. По информации полиции, он был пьян. Позже его остановили, но тогда при нём была только девочка.