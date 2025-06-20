В Риме нашли мёртвыми омичку и её 11-месячную дочь

По предварительной информации, их мог убить американец — сожитель Анастасии.
Тела обнаружили 7 июня. Сначала их не смогли опознать, но мама Анастасии, которая приехала в Италию, узнала дочь по фотографиям татуировок, которые опубликовала полиция.
Как рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Италии Андрей Харченко агентству ТАСС:
«Ведём активную работу для прояснения всех обстоятельств совершённого преступления и степени ответственности за него упомянутого гражданина США, который после совершения преступления покинул Италию и был задержан на территории Греции».
Анастасия познакомилась с американцем на Мальте, где он представился кинопродюсером. В июне 2024 года у них родилась дочь. За несколько дней до трагедии мужчину видели в Риме вместе с женщиной и ребёнком. По информации полиции, он был пьян. Позже его остановили, но тогда при нём была только девочка.
Следствие предполагает, что Анастасия могла погибнуть раньше ребёнка. На теле женщины нет следов насилия, а у ребёнка есть признаки побоев. Сейчас устанавливают точные причины смерти.