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СК России взял под контроль ситуацию с 11-летним долгостроем в Омске

В проект инвестировали средства около 200 омичей.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на особый контроль уголовное дело о нарушении прав дольщиков многоквартирного дома в Омске, строительство которого длится уже 11 лет.

Проблемы с незавершенным объектом начались в 2014 году, когда омичи заключили договоры с ООО «Красноярская промышленная компания» на покупку квартир в жилом комплексе, который планировалось сдать в 2016 году. Однако застройщик не выполнил обязательства, а в 2020 году был признан банкротом.

В дальнейшем обязанности по достройке были переданы ООО «Дорстрой», но работы так и не начались. Дольщики неоднократно обращались с жалобами, однако ситуация оставалась без изменений.

Расследование уголовного дела ведётся с октября 2023 года. В связи с затянувшимся процессом Александр Бастрыкин потребовал от руководителя омского следственного управления Виталия Батищева ускорить расследование, выяснить причины задержек и передать дело в суд.

Строительство жилого комплекса, ранее известного как «Квартал романтиков», началось в 2014 году. В проект инвестировали около 200 человек. По состоянию на 2019 год дом был готов лишь на 59%. В 2021 году контроль над объектом перешел к Фонду защиты прав дольщиков Омской области, а в 2023 году работы поручили компании «Дорстрой».

Несмотря на обещания завершить строительство к середине лета 2024 года, на июнь 2025 года дом остается недостроенным, а дольщики до сих пор не получили свои квартиры.

Ранее мы писали, что Фролову освободили из-под домашнего ареста по делу ЖК «Мирапорт» в Омске.