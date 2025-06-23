СК России взял под контроль ситуацию с 11-летним долгостроем в Омске

Строительство жилого комплекса, ранее известного как «Квартал романтиков», началось в 2014 году. В проект инвестировали около 200 человек. По состоянию на 2019 год дом был готов лишь на 59%. В 2021 году контроль над объектом перешел к Фонду защиты прав дольщиков Омской области, а в 2023 году работы поручили компании «Дорстрой».