Олег Зубков перед нападением льва в «Тайгане» — сафари-парк показал видео

Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым во время нападения льва — незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации — он «родился не в рубашке, а в кольчуге». По ее информации, напавший на директора крымского сафари-парка лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Татьяна Алексагина бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка.