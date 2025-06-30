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В Самарской области спасатели сняли с горы Белая хромого 14-детнего подростка

29 июня сотрудники Поисково-спасательного отряда Самарской области эвакуировали подростка с горы Белой под Самарой после травмы ноги.

29 июня сотрудники Поисково-спасательного отряда Самарской области эвакуировали подростка с горы Белой под Самарой после травмы ноги.

Во время восхождения в районе села Подгоры 14-летний юноша повредил ногу, застрял в труднодоступном месте и не смог спуститься самостоятельно. В 15:10 началась спасательная операция.

Сложный маршрут включал спуск паренька с крутого склона на специальных носилках, транспортировку до пристани в Рождествено и переправу на катере через Волгу.

В 17:15 пострадавшего передали бригаде скорой помощи. В операции участвовали 6 спасателей, аварийно-спасательный автомобиль и спецкатер.

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