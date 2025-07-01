В Петербурге на мужчину завели дело об убийстве жены

«По данным следствия, вечером 30 июня 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Севастьянова в Колпино нанес супруге не менее 14 ударов ножом в область головы и шеи, после чего поместил тело женщины в ящик дивана», — говорится в сообщении.