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В Петербурге на мужчину завели дело об убийстве жены

На жителя Петербурга завели дело об убийстве жены.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Пьяный житель Санкт-Петербурга не менее 14 раз ударил жену ножом на глазах у их маленького сына, а затем спрятал ее тело в ящик дивана, он задержан, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.

«По данным следствия, вечером 30 июня 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Севастьянова в Колпино нанес супруге не менее 14 ударов ножом в область головы и шеи, после чего поместил тело женщины в ящик дивана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что свидетелем трагедии стал маленький сын супругов.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, мужчина задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Как сообщила прокуратура Петербурга, ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования.