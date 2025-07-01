В Петербурге на мужчину завели дело об убийстве жены

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Пьяный житель Санкт-Петербурга не менее 14 раз ударил жену ножом на глазах у их маленького сына, а затем спрятал ее тело в ящик дивана, он задержан, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.
«По данным следствия, вечером 30 июня 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Севастьянова в Колпино нанес супруге не менее 14 ударов ножом в область головы и шеи, после чего поместил тело женщины в ящик дивана», — говорится в сообщении.
Отмечается, что свидетелем трагедии стал маленький сын супругов.
Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, мужчина задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Как сообщила прокуратура Петербурга, ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования.