Причиной мартовского блэкаута в Хитроу назвали халатность технических служб

30 июня были опубликованы результаты масштабной аварии в лондонском аэропорту Хитроу 20 марта. Тогда там произошло возгорание на электроподстанции. Из-за пожара отключились основная и резервная системы электроснабжения аэропорта. Это затронуло более 1,3 тыс. рейсов с почти 300 тыс. пассажиров. Хитроу занимает четвертое место в мире по пассажиропотоку, так что, по оценке аналитиков, это нарушило авиасообщение также по другим направлениям. Его работа была полностью возобновлена только 22 марта.