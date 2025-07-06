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В Ростовской области пенсионерка попала под грузовик и скончалась в больнице

Под Ростовом грузовик сбил женщину на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Как рассказали в региональной ГАИ, накануне, в субботу, на улице Макаренко, 30-летний водитель грузового автомобиля «МАН» совершил наезд на 75-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу.

— По предварительным данным, мужчина двигался со стороны станицы Кривянской в направлении улицы Селекционной. Пенсионерка пересекала проезжую часть слева направо относительно движения транспорта, — прокомментировали в ведомстве.

После аварии пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Сейчас следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

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