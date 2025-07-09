Соловьев: возмещение вреда поможет футболисту Смолову избежать наказания

«Чтобы смягчить возможное наказание, Смолову нужно загладить свою вину, то есть возместить потерпевшему причиненный противоправными деяниями ущерб. В случае если это произошло, потерпевшая сторона может ходатайствовать о том, чтобы футболиста не наказывали строго. То есть фактор возмещения нанесенного вреда здоровью и так далее является весомым аргументом для того, чтобы реальное лишение свободы не назначалось», — отметил Соловьев.