Соловьев: возмещение вреда поможет футболисту Смолову избежать наказания

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал aif.ru, что нужно делать футболисту Федору Смолову, чтобы избежать возможного реального лишения свободы после устроенной драки в Москве.
5 июля в социальных сетях появилось видео с камер наблюдения ресторана «Кофемания» на Большой Никитской. На кадрах видно, как Смолов после словесной перепалки нанес удары по лицу двум посетителям заведения.
«Чтобы смягчить возможное наказание, Смолову нужно загладить свою вину, то есть возместить потерпевшему причиненный противоправными деяниями ущерб. В случае если это произошло, потерпевшая сторона может ходатайствовать о том, чтобы футболиста не наказывали строго. То есть фактор возмещения нанесенного вреда здоровью и так далее является весомым аргументом для того, чтобы реальное лишение свободы не назначалось», — отметил Соловьев.
Ранее СМИ сообщили, что Смолов выплатил 1 млн рублей компенсации бизнесмену, пострадавшему в ходе конфликта в московской «Кофемании». Собеседник ресурса уточнил, что футболист принес извинения пострадавшему и внес через нотариальную контору на банковский счет денежную компенсацию для покрытия убытков и урегулирования конфликта.
Как сообщалось, Смолову из-за инцидента может грозить от 15 суток до трех лет колонии, а вымогавшим у футболиста 20 млн рублей за не размещение видео с дракой — от 7 до 15 лет колонии.
Ранее футболист записал и опуликовал видеообращение после драки.