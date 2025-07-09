Уфимец похитил деньги с расчетного счета своего полного тезки

Житель Уфы пойдет под суд за кражу денег (пп. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) с расчетного счета своего полного тезки. Прокуратура столицы утвердила обвинительное заключение.
По версии следствия, мужчине случайно стало известно о существовании человека с идентичными персональными данными. Тот являлся директором и единственным учредителем компании в Татарстане.
Тогда уфимец пришел в офис одного из крупных банков, представился менеджеру кредитной организации руководителем фирмы и попросил изменить в личном кабинете подключенный номер телефона, адрес электронной почты и кодовое слово на свои данные.
Введя в заблуждение сотрудника банка, обвиняемый получил доступ к расчетному счету организации, с которого похитил 595 тыс. рублей.
Мужчина признал вину.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы.