Мэр Шелест прокомментировал второе ДТП с омским автобусом 125-го маршрута

«Отмечу, что из-за ДТП движение транспорта на указанной дороге временно затруднено, просьба учитывать данное обстоятельство при передвижении на личном автотранспорте», — обратился к омичам Сергей Шелест, также аноснировав служебную проверку в отношении водителя общественного транспорта.
Примечательно, что данное ДТП уже второе с участием автобуса № 125 на текущей неделе. Предыдущий эпизод зафиксирован в районе Исилькульского тракта на въезде в Омск, причем также речь шла о столкновении пассажирского транспорта с грузовым автомобилем.