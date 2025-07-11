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Мэр Шелест прокомментировал второе ДТП с омским автобусом 125-го маршрута

В телеграм-канале мэра Сергея Шелеста появился пост о крупном дорожно-транспортном происшествии в районе улицы Суворова, сказавшемся на движении транспорта в районе Завода гражданской авиации днем пятницы, 11 июля 2025 года. Градоначальник подтвердил, что имело место столкновение пассажирского автобуса, передвигавшегося по маршруту № 125, и большегруза.

«Отмечу, что из-за ДТП движение транспорта на указанной дороге временно затруднено, просьба учитывать данное обстоятельство при передвижении на личном автотранспорте», — обратился к омичам Сергей Шелест, также аноснировав служебную проверку в отношении водителя общественного транспорта.

Примечательно, что данное ДТП уже второе с участием автобуса № 125 на текущей неделе. Предыдущий эпизод зафиксирован в районе Исилькульского тракта на въезде в Омск, причем также речь шла о столкновении пассажирского транспорта с грузовым автомобилем.