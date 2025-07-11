Мэр Шелест прокомментировал второе ДТП с омским автобусом 125-го маршрута

Примечательно, что данное ДТП уже второе с участием автобуса № 125 на текущей неделе. Предыдущий эпизод зафиксирован в районе Исилькульского тракта на въезде в Омск, причем также речь шла о столкновении пассажирского транспорта с грузовым автомобилем.