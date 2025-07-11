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Красноярские полицейские продавали данные о мигрантах

КРАСНОЯРСК, 11 июля, ФедералПресс. В Красноярске сотрудники полиции подозреваются в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

«С 2021 по 2024 годы инспекторы отдела по вопросам миграции передавали конфиденциальную информацию о мигрантах жителю Красноярска», — рассказали в ведомстве.

В следкоме отметили, мужчина использовал эти данные для организации нелегального пребывания иностранцев в РФ.

Известно, что подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности. Под следствием находится и организатор незаконной миграции.

Напомним, мигранты в Красноярском крае за трудоустройство заплатят более 10 тысяч рублей.