Хинштейн: Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, ранены двое мирных жителей

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину между населенными пунктами Озерки и Гирьи в Курской области. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
В результате атаки беспилотника травмы получили два человека — мужчина и женщина 57 и 60 лет соответственно.
У первого открытая черепно-мозговая травма, перелом костей теменной области, проникающие осколочные ранения грудной клетки. У женщины — множественные слепые осколочные ранения левой кисти, лица, шеи, грудной клетки.
— Оба раненых доставлены в Беловскую ЦРБ, после оказания первой помощи их перевезут в Курскую областную больницу, — уточнил врио губернатора в своем Telegram-канале.
За прошедшую ночь средствами ПВО были уничтожены 11 украинских беспилотников самолетного типа. Атаке подверглись Брянская, Курская и Орловская области.
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом — в результате удара пострадали два мирных жителя: женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ссадины лица, ее супруг — баротравму и ушиб руки.