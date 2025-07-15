В Кривом Роге и Николаеве на Украине прогремели взрывы

Взрывы произошли в Кривом Роге в Днепропетровской области и Николаеве, информирует телеканал «Общественное».
«В Кривом Роге слышно звуки взрывов», — рассказали украинские журналисты.
По данным телеканала, в Николаеве прогремел один взрыв.
Кроме того, взрывы произошли в подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Запорожье.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога с воздуха в Днепропетровской и Николаевской областях звучит около четырёх часов. В подконтрольных украинской стороне частях Запорожской области также объявлена воздушная тревога.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Запорожье, Харькове и Краматорске прогремели взрывы.