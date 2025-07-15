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В Кривом Роге и Николаеве на Украине прогремели взрывы

Кроме того, взрывы произошли в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Кривом Роге в Днепропетровской области и Николаеве, информирует телеканал «Общественное».

«В Кривом Роге слышно звуки взрывов», — рассказали украинские журналисты.

По данным телеканала, в Николаеве прогремел один взрыв.

Кроме того, взрывы произошли в подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Запорожье.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога с воздуха в Днепропетровской и Николаевской областях звучит около четырёх часов. В подконтрольных украинской стороне частях Запорожской области также объявлена воздушная тревога.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Запорожье, Харькове и Краматорске прогремели взрывы.