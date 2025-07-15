Солдат-срочник скончался в части на Сахалине через четыре дня после призыва

На Сахалине 19-летний солдат-срочник погиб из-за теплового удара и обезвоживания. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» сообщили родственники погибшего.
Трагедия случилась в войсковой части 21527 в Южно-Сахалинске, где Данил Миняйло, которого призвали в армию 3 июля, начинал проходить курс молодого бойца. Его родные рассказали, что тренировки проходили в 35-градусную жару, а солдатам при этом не давали воды.
Через четыре дня молодой человек попал в госпиталь с диагнозом «тепловой удар IV степени, асфиксическая форма, обезвоживание III степени», он впал в кому и умер в тот же день, не приходя в сознание.
Известно, что во время медицинской комиссии врач-кардиолог не рекомендовал Миняйло физнагрузки, но ему все равно присвоили категорию «А».
Руководство части не смогло объяснить родным солдата причину его гибели. Они намерены добиться возбуждения уголовного дела, для этого брат погибшего обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину и в администрацию президента.
— Его привезли в гробу к нашему подъезду 11 июля. Мама увидела сына и закричала: «Вставай, сынок, вставай!» Эту фразу я слышу в голове теперь каждый день, — рассказал мужчина журналистам Telegram-канала.
Группа российских срочников на протяжении полугода находилась в Курской области, оккупированной ВСУ, и смогла выжить. 12 марта было опубликовано видео, на котором запечатлены люди, которые покидают Суджу. Среди них оказались двое молодых людей, представившиеся срочниками.