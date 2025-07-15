В Краснодаре двое приезжих избили беременную женщину за отказ знакомиться с ними

Потерпевшая сняла видео, где показала, как у нее отекла правая половина лица. Позже ее состояние ухудшилось: отек увеличился, из носа пошла кровь. Она вызвала правоохранителей и скорую помощь. Полицейские прибыли к ее дому через 45 минут и приняли заявление по факту произошедшего. Врачей женщина ждала более десяти часов, сказано в публикации.