В Краснодаре двое приезжих избили беременную женщину за отказ знакомиться с ними

Местная жительница Краснодара рассказала, что стала жертвой нападения двух приезжих мужчин. Об этом сообщил Telegram-канал «Краснодар и край».
Инцидент случился вечером 13 июня. По словам женщины, она шла домой с остановки «Краснодарская ТЭЦ», когда к ней подошли познакомиться два подвыпивших иностранца. За отказ знакомиться, один из них ударил ее кулаком по лицу.
Потерпевшая сняла видео, где показала, как у нее отекла правая половина лица. Позже ее состояние ухудшилось: отек увеличился, из носа пошла кровь. Она вызвала правоохранителей и скорую помощь. Полицейские прибыли к ее дому через 45 минут и приняли заявление по факту произошедшего. Врачей женщина ждала более десяти часов, сказано в публикации.
На видео она подчеркнула, что сейчас беременна.
15 июня беременную девушку избили в лифте элитного жилого комплекса «Маяк» в Химках. Врачи обнаружили у пострадавшей повышенный тонус матки, что может привести к выкидышу.