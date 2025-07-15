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В Краснодаре двое приезжих избили беременную женщину за отказ знакомиться с ними

Местная жительница Краснодара рассказала, что стала жертвой нападения двух приезжих мужчин. Об этом сообщил Telegram-канал «Краснодар и край».

Местная жительница Краснодара рассказала, что стала жертвой нападения двух приезжих мужчин. Об этом сообщил Telegram-канал «Краснодар и край».

Инцидент случился вечером 13 июня. По словам женщины, она шла домой с остановки «Краснодарская ТЭЦ», когда к ней подошли познакомиться два подвыпивших иностранца. За отказ знакомиться, один из них ударил ее кулаком по лицу.

Потерпевшая сняла видео, где показала, как у нее отекла правая половина лица. Позже ее состояние ухудшилось: отек увеличился, из носа пошла кровь. Она вызвала правоохранителей и скорую помощь. Полицейские прибыли к ее дому через 45 минут и приняли заявление по факту произошедшего. Врачей женщина ждала более десяти часов, сказано в публикации.

На видео она подчеркнула, что сейчас беременна.

15 июня беременную девушку избили в лифте элитного жилого комплекса «Маяк» в Химках. Врачи обнаружили у пострадавшей повышенный тонус матки, что может привести к выкидышу.