На Камчатке автомобиль с тремя людьми, включая ребенка, упал в реку

На Камчатке автомобиль с тремя людьми, включая ребенка, провалился в реку на поврежденном участке трассы в Усть-Камчатском округе. Инцидент произошел утром 15 июля на дороге между поселками Майский и Козыревск, сообщили ТАСС в местной администрации.
По предварительным данным, все находившиеся в машине — двое взрослых и ребенок — смогли самостоятельно выбраться из транспортного средства и не пострадали. Накануне этот участок дороги был закрыт для движения из-за размытия, вызванного активным таянием ледников.
В администрации округа уточнили, что авария произошла на трассе между населенными пунктами Ключи и Козыревск, где с 14 июля действует запрет на проезд из-за повреждения дорожного полотна.
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