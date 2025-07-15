Массовые отключения электричества затронули ряд улиц во Владивостоке

Как выяснилось, в 06.27 часов на подстанции Мингородок по согласованной заявке с МУПВ ВПЭС энергетиками начаты оперативные переключения по выводу в ремонт 2 секции 6 кВ для монтажа дуговой защиты с последующим отключением электроснабжения у ряда потребителей. По словам специалистов, это необходимо для повышения надёжности электроснабжения в районе города.