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Массовые отключения электричества затронули ряд улиц во Владивостоке

Энергетики рассказали, с чем это связано и когда в дома потребителей вернётся свет.

Источник: Reuters

Во вторник, 15 июля, десятки домов во Владивостоке остались без света с самого утра. Причиной тому стал монтаж дуговой защиты на подстанции Мингородок, сообщили ИА PrimaMedia в Приморском филиале АО «ДРСК».

Как выяснилось, в 06.27 часов на подстанции Мингородок по согласованной заявке с МУПВ ВПЭС энергетиками начаты оперативные переключения по выводу в ремонт 2 секции 6 кВ для монтажа дуговой защиты с последующим отключением электроснабжения у ряда потребителей. По словам специалистов, это необходимо для повышения надёжности электроснабжения в районе города.

В настоящее время без электричества остаются дома на следующих улицах:

  • Адмирала Кузнецова;
  • Ладыгина;
  • Адмирала Юмашева;
  • Баляева;
  • Луговая;
  • Сельская;
  • Террасная 4-я;
  • Террасная 5-я.

Работы планируется завершить до 18.00 часов.