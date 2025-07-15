Массовые отключения электричества затронули ряд улиц во Владивостоке

Во вторник, 15 июля, десятки домов во Владивостоке остались без света с самого утра. Причиной тому стал монтаж дуговой защиты на подстанции Мингородок, сообщили ИА PrimaMedia в Приморском филиале АО «ДРСК».
Как выяснилось, в 06.27 часов на подстанции Мингородок по согласованной заявке с МУПВ ВПЭС энергетиками начаты оперативные переключения по выводу в ремонт 2 секции 6 кВ для монтажа дуговой защиты с последующим отключением электроснабжения у ряда потребителей. По словам специалистов, это необходимо для повышения надёжности электроснабжения в районе города.
В настоящее время без электричества остаются дома на следующих улицах:
- Адмирала Кузнецова;
- Ладыгина;
- Адмирала Юмашева;
- Баляева;
- Луговая;
- Сельская;
- Террасная 4-я;
- Террасная 5-я.
Работы планируется завершить до 18.00 часов.