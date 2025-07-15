Во Владивостоке задержали серийного афериста

Сотрудники полиции Приморского края задержали 50-летнего жителя Владивостока, подозреваемого в серии мошеннических действий. Мужчина обманывал граждан, покупающих автомобили из Японии, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
История началась с заявления 42-летней жительницы Владивостока. Женщина рассказала, что несколько месяцев назад перевела знакомому предоплату в размере 950 тысяч рублей за доставку автомобиля из Японии, однако обещанная машина так и не была доставлена.
В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник, войдя в доверие к потерпевшей, предложил свои услуги по приобретению и транспортировке авто. Получив деньги, он скрылся, не выполнив своих обязательств.
Оперативники установили, что задержанный причастен к совершению еще трех аналогичных преступлений. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 4 миллиона рублей.
Подозреваемый оказался ранее неоднократно судимым местным жителем. После задержания он дал признательные показания. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, полиция устанавливает возможных новых потерпевших от действий злоумышленника.
Недавно мы писали. что мошенники похитили 3 миллиона рублей у пенсионерки из Большого Камня. Пожилую женщину убедили перевести деньги на «безопасный счет», а затем потребовали сдать золото в ломбард.