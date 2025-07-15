Подросток ради забавы выстрелил мужчине в лицо из сигнального пистолета

Подростки в Дзержинске Нижегородской области ради забавы издевались над пьяным мужчиной, который сидел на земле возле лавочки и не мог оказать никакого сопротивления. Соответствующее видео появилось в Сети. Скорее всего полиция уже разыскивает озверевших юных хулиганов.
По данным Телеграм-канала NI Mash, все происходило на бульваре Химиков. Один из школьников в медицинской маске подошел к мужчине, а другие снимали все происходящее на телефон и следили, чтобы рядом не было прохожих.
Удостоверившись, что никто не видит, юный палач демонстративно на камеру отправил мужчину в нокаут ударом ноги с разворота по голове, а затем наклонился и практически в упор выстрелил в лицо незнакомца из сигнального пистолета. После этого подростки разбежались.
О судьбе пострадавшего мужчины данных пока нет.