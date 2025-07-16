Боец Тимур Хизриев находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, у него около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. В настоящее время он проходит операцию. Об этом сообщает Shot.
Напомним, что на Хизриева напали двое неизвестных в масках поздно вечером 15 июля во дворе жилого дома на улице Даниялова. Спортсмен был застигнут врасплох, когда выходил из своего «Гелендвагена». После этого нападавшие открыли огонь по бойцу ММА.
Хизриев сумел убежать от преследователей. Преступники скрылись на белой «Приоре». В Махачкале введён план «перехват». По последним данным, преступников было трое — один из них находился неподалёку от места происшествия.