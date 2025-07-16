В России хотят ввести крупный штраф за передачу номера другому лицу

Согласно законопроекту, незаконная передача номера другому человеку будет караться штрафом от 30 до 50 тысяч рублей. Также предусмотрены штрафы для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые незаконно предоставляют связь лицам, не работающим у них. Для ИП штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, для организаций — от 100 до 200 тысяч рублей.