В России хотят ввести крупный штраф за передачу номера другому лицу

В России планируется ввести ответственность за передачу абонентского номера третьим лицам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одобренные комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ.
Согласно законопроекту, незаконная передача номера другому человеку будет караться штрафом от 30 до 50 тысяч рублей. Также предусмотрены штрафы для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые незаконно предоставляют связь лицам, не работающим у них. Для ИП штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, для организаций — от 100 до 200 тысяч рублей.
В документе уточняется, что безвозмездная кратковременная передача номера для личного пользования другого человека нарушением не считается.
Ранее сообщалось, что штраф до 200 тыс руб будет грозить за передачу данных для входа на сайт.