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Минчанка съела чужие шоколадные батончики и получила уголовное дело

Жительница Минска получила уголовное дело из-за съеденных шоколадных батончиков.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка съела чужие шоколадные батончики и получила уголовное дело. Подробности привели в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Сладкий перекус для минчанки обернулся… уголовным делом», — отметили в сообщении.

Говорится, что во Фрунзенское РУВД от жителя Минска поступило заявление, связанное с пропажей сумки с личными вещами. Мужчина оставил ее на автобусной остановке, а вернувшись, не нашел ее.

Сотрудники милиции установили, что сумку забрала 45-летняя минчанка. Она проходила мимо, забрала чужую сумку и пошла на соседнюю улицу осматривать ее содержимое. Внутри женщина обнаружила несколько шоколадных батончиков, а также банковские карты.

«Съев сладости, подозреваемая попыталась расплатиться картой в магазине — но не смогла, так как на счете не оказалось средств», — сообщили в милиции.

В отношении минчанки заведено уголовное дело по факту кражи.

Ранее белорус получил уголовное дело из-за находки в парнике на даче.

Тем временем ЖКХ сказало минчанам, будет ли перерасчет, если дали теплую воду вместо горячей после отключения.

А еще в Гомеле камера наблюдения на парковке магазина поймала бесправницу.