Минчанка съела чужие шоколадные батончики и получила уголовное дело. Подробности привели в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Сладкий перекус для минчанки обернулся… уголовным делом», — отметили в сообщении.
Говорится, что во Фрунзенское РУВД от жителя Минска поступило заявление, связанное с пропажей сумки с личными вещами. Мужчина оставил ее на автобусной остановке, а вернувшись, не нашел ее.
Сотрудники милиции установили, что сумку забрала 45-летняя минчанка. Она проходила мимо, забрала чужую сумку и пошла на соседнюю улицу осматривать ее содержимое. Внутри женщина обнаружила несколько шоколадных батончиков, а также банковские карты.
«Съев сладости, подозреваемая попыталась расплатиться картой в магазине — но не смогла, так как на счете не оказалось средств», — сообщили в милиции.
В отношении минчанки заведено уголовное дело по факту кражи.
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