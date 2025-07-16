«Тяжёлые травмы». Трёхлетнему ребёнку зажало пальцы на эскалаторе в метро Петербурга

Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, трёхлетний житель Выборгского района города пострадал на станции «Академическая» накануне около девяти часов вечера. Его кисть попала в движущееся полотно эскалатора.
«В результате диагностированы тяжелые травмы среднего и безымянного пальцев на левой руке, потребовалось хирургическое вмешательство. Ребенок остаётся под наблюдением», — уточнили в Педиатрическом университете.
В пресс-службе отмечают, что летом и во время каникул в метрополитене чаще получают травмы. В этот период в метро спускаются дети, редко использующие этот вид транспорта в учебное время, а также гости города, которые не всегда знают правила поведения в подземке.
Ликбез запланирован на 17 июля. Специалисты Педиатрического университета и метрополитена расскажут, как избежать травм и что делать, если произошел несчастный случай. Мастер-класс начнётся в 11 часов утра у входа на станцию «Выборгская».